基督徒受洗是一個人在公眾面前承認自己的信仰和使徒關係的方式，也象徵洗掉外在的污染惡習，和內在的罪惡感，不過印度一名男子受洗時卻突然發生觸電意外，差點直接見上帝，就連一旁幫忙攙扶的牧師也遭受波及，現場眾人全嚇傻了，紛紛上前搶救。

綜合外媒報導，印度中部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）浦那（Pune）的一間教堂，日前在為一名年輕男子受洗時，發生一起驚魂意外，當時牧師正在進行受洗儀式，男子被浸入水槽後便快速起身，並開心的豎起了大拇指比讚，表達愉悅的心情。

不料下一秒，全身濕漉漉的他，因為肩膀不慎觸碰到了旁邊的麥克風，導致瞬間觸電昏迷，又跌回水槽之中。一旁的牧師見狀後，情急之下伸手將他攙扶起身，但也被電到渾身狂抖。

台下圍觀的親友見狀後紛紛上前救援，所幸在拔掉麥克風插頭後，順利將受洗男子從水槽中救出，並立刻送醫治療，雖然男子目前仍在加護病房，但已經恢復意識。