俄羅斯海蘭泡地區近日有馬戲團表演，一隻棕熊慘淪為「工讀生」，在觀眾面前表演跳椅子，豈料牠卻突然抓狂不願配合，不斷反抗嚇壞觀眾，但沒多久就被制伏，棕熊乖乖地完成表演，現場影片曝光後，也引發外界撻伐，認為馬戲團不應該存在。

根據《每日郵報》報導，來自新西伯利亞的「蘇維埃馬戲團」（Soviet Circus），近日在各地進行巡迴表演，日前來到海蘭泡（Blagoveshchensk）地區，吸引不少民眾進場觀看，其中一個表演項目是棕熊跳椅子，豈料棕熊走出場後，似乎不願意配合，直接在台上抓狂，不斷扭頭試圖逃走，把現場所有人都嚇壞。

馴獸師趕緊拿出皮帶，成功把棕熊制伏，牠似乎意識到自己反抗無效，最終選擇乖乖就範，跟著馴獸師的指令跳椅子，完成這一項表演，現場也響起掌聲，隨後棕熊就被帶回後場，但牠反抗的下場無從得知。而這一段影片曝光後引來撻伐，不少網友表示「動物都應享受自由，不是待在馬戲團表演」、「馬戲團裡的動物不用表演時，基本上只能待在鐵籠裡，真的很慘」。

動保人士諾沃奇羅娃（Irina Novozhilova）強調，她長期呼籲要禁止馬戲團，因為訓練不可能是輕鬆的，一定伴隨著殘酷，馬戲團是不人道的，但馬戲團在俄羅斯仍非常盛行。不過蘇維埃馬戲團經理瓦倫提那（Valentina）則表示，當天表演非常順利，棕熊只是在鬧脾氣並非攻擊，而網路上的影片遭人惡意曲解散步。