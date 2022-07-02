今年金曲獎於7月2日在高雄巨蛋舉行，過去金曲獎曾在第12、13、16屆移師高雄，今年第33屆金曲獎第4度將舞台選在高雄；典禮主持人為「國民姑丈」羅時豐擔任，羅時豐為此苦練身材，金曲視覺影像帥翻全場，星光大道主持人由「音樂鬼才」YELLOW黃宣與客家電視台主持人陳明珠聯手主持；表演和主持都獲得許多好評，不過在表演過程中大淵對台下比出手勢，被網友虧「好尷尬」。

大淵和Matzka合作表演，Matzka先帶來《e e a puluvat 不想分享妳的愛》等歌曲，舞群陣容豪華，宛如一場大型歌舞秀，接著由大淵表演熱門歌曲《FatBoyGang》，結尾時大淵對著台下比出「ok」的手勢，讓畫面緊急被切掉直進廣告。

今年金曲獎於7月2日在高雄巨蛋舉行，過去金曲獎曾在第12、13、16屆移師高雄，今年第33屆金曲獎第4度將舞台選在熱情的港都，頒獎典禮地點定在台雄巨蛋，希望藉由金曲讓南北藝文領域能夠互相交流；典禮主持人為「國民姑丈」羅時豐擔任，羅時豐為此苦練身材，金曲視覺影像帥翻全場，星光大道主持人由「音樂鬼才」YELLOW黃宣與客家電視台主持人陳明珠聯手主持。表演嘉賓請來韋禮安及9m88，同時有令人驚喜的跨界組合，包括魏如萱+米莎、旺福+黃妃、Matzka+大淵等三組歌手/樂團的跨組和演出。

大淵比OK的手勢被播出了。（圖／翻攝自LINE TV、PTT）

現場像大型歌舞秀。（圖／台視提供）