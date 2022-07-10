正值炎炎夏日，大部分人都躲在冷氣房中避暑，然而古代科技並不發達，讓人不免疑惑他們是如何度過炎熱的夏天，尤其北京故宮作為明清兩朝、共24位皇帝的皇宮，又是如何讓皇帝、大臣在舒適的環境辦公？其實全依靠當時工匠的2個小技巧，包含把牆壁製作得厚實一點，以及在牆中間填充隔熱材料。

根據大陸《國家人文歷史》雜誌報導，現代建築大多會在牆面塗上隔熱材料，或是在牆中填充保溫、隔熱的建材，來解決避暑防寒的問題；但古代並沒有這麼發達的技術，只能採取較為簡單的方式，像是盡量將牆壁製作得厚實一些，以減少建築內外傳熱。

而北京故宮中有許多宮殿都遵循了這一項原則，例如太和殿牆壁，厚度就達到1.45公尺，如此厚重的牆壁，不但能有效限制大殿木構架在地震、狂風等極端天氣下產生大位移，還可以有效減少建築內外的熱量交換。

除此之外，工匠們還發明了更加巧妙的降溫處理方法，也就是一種在古代建築工程中被稱為「填餡」的造牆法，牆壁兩側由磚塊堆砌而成，但在中間會填充一層碎磚、碎石，這種人工手段讓牆壁的熱傳導係數發生多次改變，能夠有效地隔絕牆壁的熱傳遞，讓建築物內部溫度穩定；而這些用來填充的「餡料」，基本上全來自於施工過程中產生的磚石廢料，屬於重覆再利用，既節約了建築材料，同時也能達到環保的效果。