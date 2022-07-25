英國一名男子在2017年逛聖誕市集時，吃了一個火腿三明治，未料幾小時後突然腸胃不適，就醫確診感染沙門氏桿菌，此後長達5年的時間，男子都深受腸胃脹氣困擾，還會克制不了在公共場合放臭屁，讓他十分崩潰，一怒之下控告當初販賣三明治的攤販，要求對方賠償20萬英鎊（約新台幣715萬）。

根據《Metro》報導，46歲的普拉德斯（Tyrone Prades）在2017年和妻兒一起到位於伯明罕的聖誕市集逛街，在某個攤位吃了一個火腿三明治，未料幾小時後突然感到肚子痛，並接連出現胃痙攣、發燒、嘔吐和腹瀉等症狀，就醫後確診感染沙門氏桿菌，更因此臥病在床長達5周。

不過這場惡夢還沒有結束，普拉德斯長期受腸胃脹氣所苦，還會不斷發出令人尷尬的「翻騰聲」，晚上根本睡不好覺，常常被聲音驚醒，還會無法克制地在公共場所放臭屁，症狀嚴重影響到他的日常生活。

此外據調查發現，總共有16人在相關攤位吃東西後，出現了類似的症狀，在12月9日到11日期間甚至有2名客人確診沙門氏桿菌，因此普拉德斯認為，他現在腸胃不適的狀況，肯定是因為三明治攤位不衛生導致，因此向對方索取20萬英鎊的賠償金。

不過攤位老闆的律師駁斥他的說法，表示衛生官員只有在攤位的一把菜刀上發現大腸桿菌，沒有任何沙門氏桿菌的證據，因此攤位老闆不應該為這件事負責，且攤位在接受調查後，就已經閉關並深度清潔。目前全案仍在審理中。