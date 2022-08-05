菲律賓一名男子的寵物貓近日分娩，生下一窩小貓，但詭異的是，其中一隻貓竟長出「猴臉」，兩隻眼睛連在一起，頭上還有類似角的物體，牠的照片曝光後，不少人認為牠是猴子跟貓雜交的突變物種，還有人指，牠可能是菲律賓民間傳說中精靈。

Mutant 'with monkey's face and cat's body' is born sparking fears of bad omenhttps://t.co/K6bfZQhasm pic.twitter.com/m1PJzrr1pH — Mirror World News (@MirrorWorldNews) July 26, 2022

綜合外媒報導，菲律賓描籠涯（Barangay）一名農業系大學生賽維利諾（Michael Severino），近日發現他的寵物貓生下4隻小貓，但其中一隻奶貓咪長相特殊，牠的臉部看起來像是猴子，而且雙眼非常大，甚至還連在一起，頭上長出一塊肉色小角，乍看之下宛如異形。

賽維利諾將此事分享至網路，指詭異小貓出生後半小時就離世，而牠的手足都非常健康，不少人認為，幼貓像猴子和貓雜交的突變物種，但也有人提到，貓的模樣像菲律賓民間傳說中的精靈「Engkanto」，據傳他們長得像人類，有男性女性之分，會老也會生病，但他們會給人類帶來衰運，若有人激怒他們，就會遭受憂鬱、躁狂、疾病壟罩。

賽維利諾指出，他的寵物貓今年已8歲，算是年紀比較大的母貓，而獸醫師曾說，貓咪若年紀大又營養不良，分娩就很有可能生出畸形兒，雖然網路盛傳，這隻猴面小貓可能會帶來厄運，但他並不以為意，還打算將畸形小貓收藏在放有酒精的罐中保存。