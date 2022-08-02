貓狗遭棄養流落街頭，幸運的會被安置於收容所，等待新主人領養，但長相較醜或年紀大的，通常都沒人想養。國外一名飼主在2016年，面臨愛貓離世的傷痛，因此決定再養一隻貓，在收容所相中一隻長相詭異的黑白貓，牠擁有戽斗下巴，嘴巴跟眼睛長得像人類又像猴子，因此還被稱作「人臉貓」及「猴臉貓」，但牠也靠著詭異長相獲得新家。

綜合外媒報導，珍（Jen Chavez）曾經養了一隻12歲的貓，但2016年愛貓因年事已高過世，當她傷心不已，決定再養一隻貓，因此到收容所尋找目標，意外發現一隻長相詭異的黑白貓，由於牠的下巴呈現戽斗狀，像是有著一張人臉，而且表情看起來很不悅，模樣看起來也不可愛，出生僅2天就被原飼主拋棄。

珍見到人面貓後，不僅沒有排斥，甚至是非常喜歡，之後辦理相關手續，順利將貓帶回家，並將牠取名為「馬拉虎奇」（Marla Hooch），珍提到「我當時到收容所晃晃，隱約感覺到有一隻貓從貓塔旁邊偷偷地觀察我，我循著視線望過去，看到牠奇異的長相後，我確實有被嚇到，但同時也激起我的好奇心」。

「馬拉虎奇」因為長相詭異，所以被收養的機率很低，牠在收容所生活了2年才被珍收養，珍指出，愛貓當初在收容所時，還被叫做「猴臉貓」，儘管牠的外表與其他貓不同，但牠個性就跟正常的貓咪一樣，喜歡向人撒嬌，而珍也為愛貓設開設IG帳號@buscemi_cat，吸引近6萬粉絲追蹤，許多人認為牠看起來像是在擺臭臉，因此印象深刻。