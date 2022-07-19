新竹縣家畜所開放16隻品種貓認養中，有4隻英國短毛貓。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣家畜疾病防治所4月查獲非法繁殖、棄養品種貓業者，依動保法沒入全部貓隻，經醫治照顧後紛紛恢復健康，將分兩批公開認養，第一波開放12隻布偶貓及4隻英國短毛貓認養，26日以公開抽籤方式決定認養人，為這批可愛貓咪找到一個愛牠的主人!

新竹縣家畜所指出，此次公開民眾認養16隻品種貓，飼養需要經濟基礎及時間照顧，想要想要認養的民眾避免衝動認養，審慎評估自身條件，相關貓隻照片及相關資訊19日在家畜所網站公告，21日、22日上班時間開放待認養貓參觀。

認養人必須在26日上午8時45分前至家畜所一樓現場完成報到登記參與抽籤，須本人到場登記，不接受代理，9時在現場舉辦公開抽籤決定認養人，並由新竹縣政風處人員公證。

為避免這批貓隻被認養後淪為商品交易，認養者將限制居住在桃竹苗地區年滿20歲以上成年者，以利家畜所進行追蹤查核，每人限領養一隻，必須以個人名義領養，抽籤日需出示證明居住文件如房屋產權登記、租屋契約、戶口名簿及身分證正本，且名下犬貓需完成登記、絕育、一年內施打狂犬病疫苗證明或記錄，不得為農委會黑名單。

另外，家畜所也提供認養者享有新竹縣犬貓認養優惠方案，可到與家畜所合作的新竹縣寵物業或動物醫院，享受包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等各項商品優惠。