巴西日前發生一起恐怖事件，2名男子在街頭發生肩膀碰撞，起了口角衝突，其中一名男子抬腳將對方踹飛到馬路上，豈料當時正好有一輛大巴士經過，瞬間將被踢飛的男子捲進車底輾壓，所幸經過醫院搶救後，男子已順利出院、返家休養，而攻擊的男子也被檢方以殺人未遂的罪名起訴。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在巴拉拿（Parana）地區，今年5月，21歲男子卡馬果（Guilherme Ramos Camargo）走在路上，意外和25歲男子西芒（Rodrigo Simao）的肩膀相撞，隨後2人爆發口角衝突，西芒在情緒激動之際，抬起腳朝卡馬果的胸口一踹，對方瞬間噴飛跌到馬路上，此時正好有一輛巴士開了過來，卡馬果立刻被捲進車底輾壓。

報導指出，卡馬果傷勢非常嚴重，在加護病房搶救27天後，才終於脫離險境、逃過死劫，並在住院32天後，順利返家休養。而西芒在踹人之後，隨即離開現場走到暗巷中，一直到3天後才主動到警局自首，他表示自己和卡馬果並不認識，純粹是因為當天和對方有偶發性衝突，才會動手攻擊。

近日檢方的偵查告一段落，決定以殺人未遂的罪名起訴西芒，然而西芒的律師主張該起事件應為「過失」，而不是「蓄意」，因為西芒在踢飛卡馬果的時候，並沒有注意到後方有巴士要經過，所以駁斥了檢方的說法，目前全案仍在司法審理階段。