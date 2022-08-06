中共解放軍在台灣周圍劃定6個區域進行軍事演訓之後，網路輿論發生重大變化，原先因裴洛西降落台灣而形成的失望焦慮情緒逐漸平復，甚至還轉為樂觀與興奮。大陸官媒也透過專家揭露了一些共軍演習之前未受到關注、卻能令大陸讀者聞之精神大振的秘聞。其中極受歡迎並被媒體大量轉載的有二：一是裴洛西專機為避開共軍戰機被迫繞道，二是雷根號航母因共軍演習後退數百公里。未來隨著大型演習持續進行，可能還要在民間掀起一波高昂的反美風潮。

這兩項消息並非來自善於炒作新聞賺取流量的自媒體，而是來自中央一級的媒體，具有一定的代表性。其中隸屬於中共中央的《人民日報》在其微博上發表一則大陸國防大學教授孟祥青受訪時透露的消息稱，8月2日裴洛西專機從馬來西亞起飛後，解放軍戰機全程跟蹤監控，此舉迫使佩洛西專機捨近求遠，繞到菲律賓上空後再折回台北松山機場，共軍「在多地部署的兵力，對其形成了震懾作用」。

中共解放軍在台灣周圍劃定6個區域進行軍事演訓之後，網路輿論發生重大變化，原先因裴洛西降落台灣而形成的失望焦慮情緒逐漸平復，甚至還轉為樂觀與興奮。（圖／人民日報）

據了解，裴洛西從馬來西亞繞道菲律賓抵達台北一事在當時的媒體中確有報導，從馬來西亞直飛台北與繞道菲律賓再轉向台北，2條路線的航程大約相差2.5小時。由於當時大陸媒體網路群情激奮，「擊落」、「伴飛」或展開軍事行動之議甚囂塵上，外界因此懷疑有可能是美方擔心飛行路徑經過南海時會與中共軍機遭遇，如果護航的F-15軍機與共機夜間相遇，恐怕變數太多難以掌控，因此決定由繞道菲律賓領空再轉赴台北。事後也發現，當天確實有21架次的共機與往常一樣進入台灣西南方的防空識別區，按此情況，共軍「部署兵力形成震懾作用」，導致裴洛西繞道而行，顯非誇大之辭。

另一個裴洛西訪台引發熱烈議論的主題是當時正在南海菲律賓附近的雷根號航母戰鬥群。7月底傳出拜登向裴洛西表達美國軍方認為此時訪台「不是個好主意」之後，裴洛西似乎無意在訪問亞洲時取消台灣之行，美軍也公開承認為此必須做好相關的防護準備。當時隸屬美軍太平洋第7艦隊的雷根號航母戰鬥群原停泊於新加坡，五角大廈傳出要進行防護準備的消息後，雷根號就啟程前往菲律賓，並預備部署在巴士海峽東側。此種部署相當於守住巴士海峽，可以掌握經常在台灣防空識別區西南角活動的共機與從南海方向來的共機，對於飛行於巴士海峽東側的裴洛西座機與護航戰機形成一道保護的屏障。

The U.S. Navy’s only forward-deployed aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN 76) conducted routine operations in the Philippine Sea. #USNavy #US7thFleet pic.twitter.com/fiIKsWDH3F — 7th Fleet (@US7thFleet) August 4, 2022

裴洛西2日晚上抵台，3日離台轉往韓國，當時位置在菲律賓海的雷根號航母戰鬥群護航任務結束，就往南航行準備進入通往新加坡的聖貝納迪諾海峽（San Bernardino Strait），可能是為接續原來在新加坡的任務行程。不過，中共國防大學孟祥青教授在接受《中央電視台》預定4日播出的《今日關注》節目訪問時，對雷根號動態卻有另一番解讀。他認為，共軍宣布在台灣以東設置演訓靶場並組織實彈射擊後，將雷根號航母戰鬥群逼退數百公里。

中共國防大學孟祥青教授在接受《中央電視台》的《今日關注》節目訪問時說，共軍宣布在台灣以東設置演訓靶場並組織實彈射擊後，將雷根號航母戰鬥群逼退數百公里。（圖／微博截圖）

孟祥青說，此次解放軍在台灣周邊海域演習，「航母整個編隊首次進行威懾性的演練，核潛艇也參演，構建海上立體式的作戰體系。我們都知道，航母要是編隊出去了，一般來講，都會有核潛艇在水下活動。」「同時，首次把靶場設在台島東部區域，當時給裴洛西護航的雷根號航母，在我們的東南方向連夜後退了大概幾百公里，反映了我們遠海遠域懾止能力大大增強。」

據美軍印太司令部消息，中共宣布4日至7日在台灣周邊6個區域進行實彈演訓後，雷根號航母戰鬥群已接獲命令留在台灣附近，準備應對共軍接下來數天的實彈演訓。目前雷根號航母戰鬥群已自聖貝納迪諾海峽返回巴士海峽附近菲律賓海域，美國海軍對《路透》表示，「雷根號航母正在菲律賓海執行『既定任務』，而菲律賓海面積達570萬平方公里，包括了台灣東南海域。」至於雷根號航母被連夜逼退數百公里之說雖然有強作解讀之嫌，但在共軍大規模實彈演習的當下，這種言論對大陸民眾而言還頗能振奮人心，一些網路自媒體亦樂於轉載與評論。

3 US carrier groups namely the aircraft carrier group USS Ronald Reagan & the amphibious assault groups USS Tripoli & USS America are in the vicinity of #Taiwan



The map also shows the locations of the 2 Chinese carriers, Liaoning & Shandong.#Taiwanchina pic.twitter.com/p4yWKkHJJO — Indo-Pacific News - Watching the CCP-China Threat (@IndoPac_Info) August 3, 2022

裴洛西訪台期間雷根號航母戰鬥群位於台灣東部外海數百公里處，另有2艘兩棲攻擊艦，包括部署於日本本土南端的美國號（USS America）與部署於沖繩附近之的黎波里號（USS Tripoli），目前都還在原來位置，準備隨時應對共軍未來幾日演習可能發生的狀況。先前在日本的林肯號航母戰鬥群與埃克斯兩棲攻擊艦則已經返回珍珠港。8月2日連袂出航的中共遼寧號與山東號2艘航空母艦，則分別位於黃海與南海，並未往台海方向航行。按孟祥青的說法，未來幾天2艘航母有可能會參加在台灣周邊進行的海空聯合作戰演習，屆時美方偵察機又要大量出動，中美兩軍在台灣周邊微妙的互動也值得進一步觀察。