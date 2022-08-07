眾所皆知，古代交通不便，一般士兵出征都是靠徒步遠行，快一點也就只有騎馬，不過當遇到緊急事件或是皇帝下達緊急命令時，就會出現「八百里加急」，不禁讓外界好奇速度究竟有多快，甚至就連強盜也不敢隨便攔下搶劫。

根據《搜狐網》報導，古代傳遞訊息的主要方式是透過驛站，並且為了確保消息的傳送，每隔二十里就會設下據點；而傳遞訊息也有分等級，分別為三百里、四百里、六百里，只有遇到威脅國家的大事才會出現八百里，除了速度上要求快，中間也不能出現任何紕漏，否則延誤軍情恐將整個國家都賠上。

事實上各朝代對一里的規定並不相同，若以隋唐時期一里為550公尺計算，八百里就是440公里，至於「八百里加急」則通常被要求在2天內將消息送達。如果與現代人開車時速80公里相比，那麼400公里就要花上5個小時，相較於古人用馬跑400多公里要花上1、2天的時間，現代人受惠於科技發展，確實更快更有效率。

而古人為了保證馬在每段路都能以最快的速度奔馳，每個驛站都會準備充足的物資和上好的快馬，以便傳遞消息的士兵每到一個驛站就能迅速換馬趕路，如此一來，即便不是騎汗血寶馬，士兵也能在2天之內將消息傳到對方手中。

此外，為了避開城鎮裡擁擠的人潮，驛站多半設立在荒郊野外，但在那個荒災的年代卻沒有強盜敢搶驛站，只因為一旦有驛站遭搶，耽誤了訊息傳遞，官府必定格殺勿論，所以就算是強悍的搶匪也不敢和朝廷作對，就怕被秋後算帳，滿門遭到誅殺。