學生時期不少人都會惡搞課本上的古人畫像，其中被最多學生塗鴉過的，非唐朝詩人杜甫莫屬，但你知道嗎？其實課本上的杜甫畫像根本不是他本人，而是一位現代畫家，以自己作為原型，虛構出來的畫像，甚至有不少著名古人的畫像，像是明朝醫藥學家李時珍、宋朝天文學家祖沖之等，都是從他身邊周遭的親友或近代名人為原型而描繪出來的。

綜合陸媒報導，古代沒有相機，畫像的人力成本又太高，就算是名留青史的著名古人，也不一定能讓自己的容貌千古流傳，而且就算當時真的畫了畫像，但經過了幾千幾百年，這些畫像也未必能妥善保存下來，導致大多數古人的長相都成為謎團。

因此我們在課本上所看見的古人畫像，其實大多都來自於現代創作者的「腦補」，其中包含大陸著名畫家蔣兆和，最常被學生拿來塗鴉的杜甫畫像就出自他手，並且以自己作為原型描繪，他在畫其他古人畫像時，也多採用周遭親友或近代名人當作藍圖，比如明朝醫藥學家李時珍的原型，就是同樣為醫學家的岳父蕭龍友；宋朝天文學家祖沖之則是參考大陸氣象學家竺可楨。

除了蔣兆和等現代畫家的作品外，其他古人的畫像大多來自2個地方，如果顏色看起來比較精緻、有色彩，大概率是南薰殿人像，根據北京故宮的說法，明朝崇禎年間，皇帝命人繪製歷代帝后、賢臣圖保存於宮中，到了清朝乾隆年間被拿出來修復。收藏於南薰殿的畫像共有121份，所繪大小人像共583名，但基於繪畫年代，古代帝王的長相應該也是想像而來，但在衣裝、氣勢上仍有較好的還原效果。

第二則是來是於古籍《三才圖會》，其畫像都統一為半身像，且風格較為簡單，每個人物的畫像也十分雷同，僅有些微差異，因為《三才圖會》是一本百科圖解書，包含天文、地理和人物，而名人的畫像只是為了讓讀者能簡單參考，不求精準與好看。