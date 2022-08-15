印度一名35歲的男子庫瑪爾（Vipin Kumar）日前騎車載著妻女外出，沒想到突然被風箏線勾住脖子，銳利的線隨即割斷了他的頸動脈，造成大出血，他也因此重摔倒地，送醫搶救後仍宣告不治。

根據《印度斯坦時報》報導，這起事故發生於本月11日，家住德里的庫瑪爾當時騎車載著妻女，打算前去妹妹家拜訪，一同慶祝印度教的「兄妹節」（Rakhi），沒想到卻在行經交流道時被風箏線割喉，頸部突然感到一陣劇痛且伴隨大出血，雖然事後被緊急送醫搶救，仍舊回天乏術。

當時坐在後座的妻女也因為機車倒下而掛彩，但親眼目睹庫瑪爾遭到割喉的畫面，更讓兩人悲痛不已。由於庫瑪爾還育有3名幼女，販售麵包維生的他是家庭經濟支柱，如今驟然離世讓家人留下難以抹滅的傷痛。

報導指出，當地民眾相當流行放風箏，但隨著競爭激烈，有商人引進一款價格低廉的尼龍線，因為外層有強韌的玻璃纖維保護，而無法輕易切斷，因此相當受歡迎，不過卻也導致多起割喉意外發生，印度在2016年便已明文禁止販售和出產，但不知為何民眾仍可以輕鬆買到這類危險商品，目前當地警方正嚴加追查中。