日本兵庫縣的淡路農場英格蘭之丘近日分享一張趣照，只見一隻無尾熊癱坐在圍欄旁，雙腳屈膝蹲坐在地板上，眼神放空直視前方，看似正在等人，模樣非常可愛，吸引2.6萬人按讚，無尾熊看到飼養員出現後，牠馬上恢復動力，跑過去向對方討拍拍。

淡路農場英格蘭之丘（淡路ファームパーク イングランドの丘）在推特分享一張無尾熊照，只見牠雙眼放空、癱坐在圍欄旁，看起來像失了魂一樣，不少網友笑著說「牠看起來像是在等下班」、「怎麼像剛下班的我」、「確定不是工讀生假扮的嗎？坐姿也太像人了吧」、「牠看起來像沒電了」。

農場工作人員提到，照片中的無尾熊是9歲「大地」（だいち），平時喜歡討拍拍引人注意，當時牠其實在等飼養員，不久飼養員出現後，牠馬上跑過去討摸摸，表情看起來非常享受，好像在說「我等的人終於來了」，影片更是累積5.5萬人觀看。

值得一提的是，淡路農場英格蘭之丘一共飼養6隻無尾熊，其中包含被金氏世界紀錄認證「史上最高齡圈養無尾熊」及「現存最老的飼養無尾熊」的Midori（みどり），牠1997年2月出生於澳洲，2003年被送給兵庫縣，在今年2月1日滿25歲，相當於人類百歲年齡，儘管年紀很大，但牠的身體依舊非常健康。