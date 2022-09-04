古代封建社會，帝王為了懲罰罪犯，或是從對方口中獲取有用情報，會祭出五花八門的極端酷刑，有時候甚至會將「動物」也列入行刑手段之一，宋朝就曾流行一項名為「餵泥鰍」的刑罰，且方式男女有別，雖說名字乍聽之下沒什麼特別，但卻讓不少受刑人聽了瑟瑟發抖。

根據陸網報導，餵泥鰍是一種相當殘忍的酷刑，且執行方式男女有別，首先是針對男性囚犯，行刑人會將細小的金屬魚鉤放進泥鰍的肚子裡，接著讓犯人將泥鰍生吞下肚，當魚被消化後，金屬製成的魚鉤因為無法消化，便會鉤破腸胃，最終造成大出血而死。

其次是針對女性囚犯，行刑人會將活泥鰍從女性下體灌入，讓泥鰍從「特殊通道」進入人體，過程中不會馬上致死，但卻會把人弄得死去活來，光想就痛不欲生。

除此之外，清朝也有一種名為「騎木驢」的刑罰，專門針對女性，木驢顧名思義就是木頭做的驢，根據清朝小說《狄公案》的描述，騎木驢是先在一根木頭驢車上豎起一根小木柱，將著將受刑女子吊起，由上而下沒入木柱頂端，使木柱戳入體內，讓女囚身體遭受折磨，押赴刑場處決。但往往女囚還沒有押到刑場，就被木棍搗爛內臟而奄奄一息。