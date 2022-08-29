被騙到柬埔寨的受害者透露被人蛇集團毒打、賣掉。

聯合國柬埔寨人權特別報告員維特（Vitit Muntarbhorn）26日結束訪查柬埔寨的11天行程，關於被騙到當地進行網路詐騙的受害者，他形容這些人正經歷「人間煉獄」，面臨虐刑甚至死亡。

綜合《柬中時報》、聯合國新聞稿內容，聯合國柬埔寨人權特別報告員維特於15至26日出訪柬埔寨，26日行程最後一天他在首都金邊召開記者會說明考察結果，他說這11天中他拜訪了金邊金界娛樂城（NagaWorld）員工的和平抗議，前往施亞努港（Sihanoukville，西港）與當地官員會面，了解當地牽涉人口販運、剝削等網路犯罪及秘密聯合組織，另外他也會晤了因洪患等流離失所的族群。

During his mission to observe the #HumanRights situation in #Cambodia, UN Special Rapporteur Vitit Muntarbhorn met with HRDs to discuss their situation & the challenges they face. 🇰🇭 CCHR thanks him and @OHCHR_Cambodia for the opportunity to host these interactive sessions. 🙏 pic.twitter.com/EiSgtSlUNp — CCHR Cambodia (@cchrcambodia) August 26, 2022

關於被騙到柬埔寨進行網路詐騙的人口販運受害者，維特形容這些人正經歷「人間煉獄」，往往導致面臨酷刑、甚至死亡。

他說柬埔寨近期已從人口販運的來源國轉型成目的地國，建議柬國當局能透過實施現行電信法及草擬中的政府計畫來查出詐騙情事及受害者身份，他同時也建議進行參與式的公開調查。

維特說，如今各國已經注意到人口販運到柬埔寨的現象，柬埔寨需要更積極地展開反制措施，同時歡迎國際合作及支持。

維特也指出，儘管柬埔寨有光明的未來，但現階段仍面臨許多嚴峻的人權挑戰，呼籲柬埔寨政府採行他列出的10點「行動方案」建議改善人權情形，其中包括暫停、改革嚴苛法律來開放公民及政治空間，結束對政敵、維權人士的訴訟，他也建議釋放獄中被當局視為政敵的人士等。

美聯社報導，針對維特的建議，柬埔寨外交部發布聲明表示「非常失望」，認為維特對柬埔寨進步及成就的認可「非常有限」，而且在許多議題上仍存在非常大的偏見、且缺乏根據。