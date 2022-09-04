蝦類營養價值高，不只熱量低也具各種營養，對於減重、養生者是不錯的蛋白質來源。而吃蝦時許多民眾也會有吃蝦頭的習慣，有人說營養，也有人說有毒，到底哪個說法是真的？怎麼吃蝦比較更健康？哪些族群較不宜吃蝦、吃蝦時需更留意攝取量？營養師一一解說。

蝦類熱量低營養高 助減重還有利身體抗氧化

營養師陳嫚羚表示，蝦類和魚類同樣被視為優質蛋白質的一種，脂肪含量低且具有較低熱量的優勢，和同樣重量的豬肉相比約僅有一半，因此常見出現在沙拉當中，對想要控制體重、健身者是相當不錯的蛋白質來源。

除了低熱量，蝦類也具有豐富營養，最知名的養分莫過於蝦青素，其抗氧化能力非常優越，若和民眾常聽到同樣具抗氧化能力的β-胡蘿蔔素相比，可高出百倍之多，對於抗發炎、防癌、預防心血管疾病、免疫調節、抗肥胖、保養皮膚等都非常有幫助，保健食品當中常聽到的磷蝦油當中最主要的成分就是蝦青素。順帶一提，蝦青素就是讓蝦類煮熟後，顏色由青轉紅的成分。

除此之外，蝦類的維生素B12、維生素E相對其他肉類來得更高，兩者和紅血球健康息息相關，維生素B12有助造血，貧血眾多原因當中有一種就是因B12缺乏所致。維生素E則可保護紅血球不易破裂，確保紅血球確實的運輸氧氣。

另外，蝦類當中也有微量的礦物質牛磺酸、釩，牛磺酸是一種有助提振精神的成分，常見於提神飲料當中。釩有助於胰島素分泌，雖普遍而言，身體不易缺乏，但若能從天然食材中攝取適量也是一件好事。

蝦類營養高，怎麼吃較健康？營養師：忌高溫、油炸、勾芡。

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蝦類營養價值高，但高溫料理易破壞營養，因此陳嫚羚建議，蝦類烹調方式以水煮、清蒸、炒為佳，避免油炸或勾芡，以免營養被破壞，或油炸和勾芡帶來過多不必要的熱量、油脂、澱粉等負擔。

蝦頭有營養？還是有毒？到底哪個說法是真的？

許多民眾吃蝦時會有吃蝦頭的習慣，認為蝦頭營養價值高，不過也有人說蝦頭毒素很高最好不要吃，到底哪個是真的？陳嫚羚表示，其實兩種說法都是真的。

她解釋，蝦頭是蝦類內臟的聚集處，民眾在此處吃的是內臟，動物內臟自然有它的營養價值，但海洋中的重金屬汙染等毒素、汙染物、有害物質、環境荷爾蒙等也多會集中於內臟。另一方面也考量內臟的食物性膽固醇較高，雖說食物性膽固醇經近年醫學研究已證實對人體的膽固醇影響不大，和雞蛋一樣已排除一日建議攝取限制，不過若有高血脂症等膽固醇問題者，自然還是建議應盡可能避免相關風險。因此整體而言建議吃蝦時還是避免蝦頭為佳。

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４族群吃蝦留意份量 食物過敏者注意過敏原改變

陳嫚羚提醒，蝦類雖然低熱量、營養價值高，不過痛風、慢性腎臟病、高血脂症、食物過敏者還是需留意攝取量或避免。如眾所知，海鮮類是痛風的風險因素之一，動物性蛋白質攝取過多也會增加腎臟負擔。蝦類雖熱量低，但膽固醇偏高，如前述高血脂症者還是得留意食物性膽固醇。

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此外，食物過敏者除了對海鮮過敏者不宜接觸蝦類等海鮮之外，過敏原是有可能隨身體狀態而改變的，因此提醒所有對食物會過敏的族群，吃蝦吃海鮮時也應適量，並留意身體狀況。

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