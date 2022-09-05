天氣炎熱，吃上一口冰冰涼涼的西瓜清涼又解暑，不過西瓜若是放太久，小心變質！近日一名大陸女子從市場買回來一顆西瓜，沒想到一剖開竟發現裡面長滿了一根根的黃豆芽，讓她當場嚇傻。

綜合陸媒報導，河南省開封市一名女子上月30日從市場買了一顆外表翠綠的大西瓜，沒想到回家後對半切開，西瓜果肉竟然長滿了白色的長條物體，看起來就像是一般常見的豆芽菜，嚇得她一口都不敢吃，拿手機拍下影片後立刻將整顆西瓜丟掉。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，打趣笑說「買水果送配菜，炒豆芽配飯，飯後吃西瓜，老板好貼心」、「那一夜，西瓜和豆芽都喝多了」、「到底是西瓜劈了腿？還是豆芽出了軌？」、「摘早了，再過一段時間，就會西瓜裡長西瓜，賺了」。

對此，農藝師李藏朝表示，會出現這種狀況主要是因為西瓜過熟，導致裡頭一顆顆黑色的西瓜種子發芽，雖然沒有蘊含毒素，不會損害身體健康，但是口感和營養價值會大幅減低，不建議繼續食用。