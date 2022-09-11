美國一間幼兒園在開學當天，迎來了許多警察在門口列隊站好，不知情的民眾可能會被這個場面嚇到，但其實他們是為了歡送一名5歲女童上學，她的父親曾是警局的一員，去年工作時卻不幸因心臟病發過世，其餘員警們為了不讓女童感到空虛與寂寞，特地趕到現場陪伴她。

根據《Today》報導，田納西州一間幼兒園在開學當天，竟有20輛摩托警車和5輛警車來到現場，所有警察在校門口排成2列，歡送5歲女童安娜（Anna Stolinsky）上學，從影片中可以看到，安娜興奮地從警察中間走向鏡頭，之後又一個個和他們擊掌、擁抱，畫面十分溫馨。

事實上這些警察和安娜的爸爸凱文（Kevin Stolinsky）是同事，然而凱文去年在工作時突發心臟病，最終不幸死亡，得年44歲。警局的同事們為了讓安娜不會在人生第一次開學時感到寂寞，特地趕到現場陪伴她，之後由安娜的媽媽凱西（Casey Stolinsky）送她進入學校。

凱西雖然事情就知道警局要給安娜的驚喜，但仍對丈夫同事的舉動感動不已，受訪時她感嘆地說，「這是對安娜『全世界最喜歡的爸爸』的致敬」。

事後警局也將這段歡送影片分享到臉書粉專上，許多網友都感到非常暖心，紛紛留言，「真是太美好了！謝謝你們每個人，讓小女孩的開學第一天變得這麼特別」、「一個美好的善舉，小女孩肯定會永生難忘」、「當你成為警察後，你的夥伴就是你一輩子的兄弟」、「我看哭了，小女孩的爸爸一定會為他的夥伴們感到驕傲」、「小女孩的父親雖然不在她身邊了，但會永遠活在她心中」。