許多公司行號為了促進員工情誼，會舉辦各式活動，增加向心力。大陸北京一間公司選在中秋節舉辦「創意水餃趴」，讓員工自行準備內餡包成水餃，烹煮後大家一起分著吃，沒想到員工創意滿點，將辣椒、核桃入餡，還有人將水龍頭包進去，讓眾人直呼「真是暗黑料理」。

綜合陸媒報導，北京一間公司有在中秋節舉辦包水餃活動的傳統，今年一樣一如往常由公司餐廳準備水餃皮和基本內餡，員工們只要攜帶想要額外添加的食材到公司，直接在現場包水餃即可。

一名楊姓女員工表示，許多人都會發揮創意，包一些奇怪的食材，例如辣椒、核桃、咖啡豆等，今年還有人包了水龍頭，「吃到奇怪的餃子，大家都會發到公司的群組裡，大家也見怪不怪」。

消息一出網友全笑翻，紛紛留言回應「是盲盒餃子」、「這是用嘴在拆恐怖箱嗎」、「至少包能吃的食材吧」、「這公司裝假牙應該是公費吧」；不過也有人表示「創意餡料越大越安全，因為不容易被誤食」。