16世紀法國占星家諾斯特拉達穆斯（Michel de Nostredame）被後世稱作「神鬼先知」，他在450年前留下6千多則預測，成功預言法國大革命、納粹德國崛起與原子彈出現等，近日外媒分享後人對諾斯特拉達穆斯預言的解釋，2023年恐將發生5件撼動全球的事情。

1、 第三次世界大戰

諾斯特拉達穆斯在《百詩集》中寫到，「大戰的7個月裡，人們死於罪惡」，被認為是預言「第三次世界大戰」，可能是俄烏戰爭規模擴大，或是台海衝突爆發，導致美國捲入恐怖核戰，不過文中也提到「盧昂、埃夫勒不會落入國王手中」，可能指法國這2座城市能逃過災禍。

2、登陸火星

諾斯特拉達穆斯的預言也不全是厄運，書中寫到「火星上將有一道光墜落」，被認為是人類在太空領域上有重大突破，或有機會「登陸火星」。此前，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）就曾稱，要在2029年前實現將人類送上火星的夢想。

3、 新教宗出現

諾斯特拉達穆斯曾寫下「在對神聖羅馬教會的最後迫害中，會出現羅馬人彼得，他將在許多苦難中牧養他的羊群，七丘之城必被摧毀，可怕審判者將審判人民。終結」，被認為天主教會的85歲現任教宗方濟各（Franciscus PP.）會在2023年卸任，接替他的新教宗會是一名具威脅性的領袖，甚至還會製造不少醜聞。

4、天火異象

諾斯特拉達穆斯還預測2023年「皇家宮殿將燃起天火（Celestial fire）」，被解讀世界未來將出現變化，人類文明中將出現一種新秩序，不過也有人認為，這可能意味是一個「時代的終結」。

5、世界新秩序

諾斯特拉達穆斯談到，將有2個大國將組成聯盟，建立世界的新秩序，被認為是強者和弱者結盟，或是由男性和女性領導人聯手合作，不過2大國聯盟雖會帶來效益，但效果並不會持續太久。