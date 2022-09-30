大陸陝西省漢長安城兆倫鍾官鑄錢遺址擁有2000年歷史，是古代的國家鑄幣工廠，出現時間比英國的國家統一造幣廠早了1000多年，近日考古學家進行挖掘，發現大量古銅錢，時間橫跨西漢至新莽時期，另外還出土鑄錢印模、水井等遺跡。

根據《新華網》報導，漢長安城兆倫鍾官鑄錢遺址位於陝西省西安市，規模宏大且保存完整，遺址總面積90萬平方公尺，分為陶範分佈區、陶窯分佈區和重要建築區三部分，是目前唯一已知鑄錢官員「上林三官」的鑄造工廠，大陸中國社會科學院考古研究所與西安市文物保護考古研究院，從2015年12月開始組成考古隊對遺址進行勘探和發掘。

先後發掘清理出西漢及新莽時期文物，包含100多座擺放雜物的「灰坑」、房址3座、窯址11座、井18口、磚池一處、冶鑄遺跡3處，還有鑄造貨幣模具「錢範」碎片數千塊，研究員張建鋒提到，出土錢範種類有「五銖」、「大泉五十」、「小泉直一」、「契刀五百」及「一刀平五千」等，出土文物還包括板瓦、筒瓦、瓦當、鼓風管等。

張建鋒提到，不僅出土錢範殘塊，還有「五銖」、「大泉五十」、「一刀平五千」等大量銅錢，兆倫鍾官鑄錢遺址是現存最重要的國家級鑄幣遺址，而且此次考古發現的文物數量眾多，形制也很多樣，有助於考古學家了解當時的貨幣鑄造工藝，還有貨幣及經濟政策變遷等，具有非常重要的意義。