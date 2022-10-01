Bruh it’s a compilation videos of wild animals being set free in the wild, they get to the tiger, the tiger saw the jungle and really made this face pic.twitter.com/TlbDT148b0 — TyRellington (@TheUptownSound_) September 25, 2022

我是誰我在哪？一隻從小就被人類撫養長大的孟加拉虎，近日野放時，從沒見過野外長什麼樣的牠，在籠子打開的瞬間，嚇到下巴都掉了，超浮誇的反應逗樂千萬網友。

YouTube頻道《Wicked Wombat》近日釋出一段影片，畫面中記錄著各式各樣的野生動物重新野放回大自然的瞬間，包括海豹、無尾熊、狐狸、大象、獅子、老虎、黑熊、狐狸、水豚、海龜、老鷹、猩猩、鳥類等。

不過最讓人印象深刻的是，影片6分10秒處，一隻從小被人類撫養長大的孟加拉虎，經保育人員細心照料和培訓野外求生技能後，在野放的前一刻顯得既緊張又不安，不斷在鐵籠前徘徊。直到籠子打開後，第一次見識到大自然的牠嚇得目瞪口呆，露出「傻眼貓咪」的驚恐表情盯著森林，遲遲不敢移動腳步，還一度伸出虎掌拍打鏡頭，愣了幾秒後才從震驚的情緒中緩和過來，下一秒便衝向野外，迎接新生活。

影片曝光後，短短12天就吸引逾1652萬觀看次數，不少人被老虎浮誇的表情逗笑，紛紛留言直呼「這老虎的表情太有戲了吧」、「真的變傻眼貓咪」、「虎生第一次看到大自然長什麼樣子，當然是震驚到不行」；不過也有人感嘆「出了籠子外的世界，就是生與死之間了」、「可不可以出去一點點就好」。