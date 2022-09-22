Grants澳洲格蘭特大自然牙膏商品圖。（Grants提供）

在1984年，在澳洲墨爾本一對經營健康食品商店的夫妻邁克爾和米歇爾(Michael ＆ Michelle Aronson)，原本想從市面上挑選一款天然無氟、並且味道舒服的牙膏給幼齡的女兒Tammy使用，卻遍尋不著，於是他們決定自己動手為家人研發大自然草本成分牙膏。

邁克爾和米歇爾的出發點很單純：採用來自大自然的礦物和草本潔牙配方、以及萃取自大自然草本的愉悅風味，拒絕添加SLS界面活性劑、Parabens防腐劑、氟化物、三氯生、人工色素、人工香料等，讓全家人天天都能安心使用，清潔保護牙齒。尤其是無添加氟的溫和版本，更適合幼童使用，不容易產生不適，幫助他們建立愉快的刷牙經驗和良好的刷牙習慣。

如同古代藥草師的精心調製，Grants格蘭特推出的經典款大自然牙膏，根據潔牙護齦和清新口氣的效果，分別在薄荷中加入蘆薈、蜂膠、木糖醇、肉桂、柳橙、茶樹和苦楝油等自然溫和的無氟配方，讓日常的刷牙體驗彷彿品飲一杯薄荷草本茶般清心舒暢。

除了針對幼童推出藍莓和草莓的香甜果味牙膏，Grants也與時俱進，研發敏感牙齒和淨白效果的新版牙膏，滿足想要使用溫和且大自然無氟潔齒產品，拒絕讓化學成分進入口腔。Grants澳洲格蘭特大自然牙膏至今已行銷全世界，卻依然堅持家族經營，堅持澳洲製造，原物料也盡可能取材自澳洲當地。