廣原黑熊Mulas11個月齡，在野訓場。（林務局台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

廣原黑熊Mulas挖掘樹洞覓食。（林務局台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

野放2年4個多月的台東廣原小熊Mulas，最近身旁多了1隻黑熊同伴，林務局台東林區管理處表示，日前回收設置於國有林班地內的紅外線自動相機影像，首度再次拍攝到Mulas的身影，這也讓林管處人員驚喜又感動，「當下辨識出畫面中的黑熊就是Mulas時，從收容、照養到野放的情景，再次浮現腦海，不禁紅了眼眶」。

日前台東林管處同仁例行性上山巡護，在換取自動相機記憶卡判讀影像資料時，從畫面中驚喜發現有著耳標的Mulas身影，已約2歲半的Mulas體態結實、毛髮亮麗，不時挖掘樹洞探尋食物、左右張望、倚靠在樹幹搔癢時還不慎滑倒，十分呆萌可愛。更令團隊人員欣喜雀躍的，是看見牠在山林裏與同伴嬉戲、玩耍的珍貴畫面，療癒了所有人員的工作辛勞，直呼「被融化了」。

同1相機也記錄到另1隻台灣黑熊入鏡，Mulas與牠友好地相互輕咬、拍打及嬉鬧，看起來互動良好，不過由影像尚無法確定其性別；而由另1處監測點位拍攝到的連續性靜態影像中，則拍到Mulas追逐這隻黑熊同伴，以及2隻黑熊一前一後經過攝影鏡頭的畫面。透過這些影像，可以發現Mulas在山林裡非常適應，還交到了「熊熊好朋友」。

整理影像的台東林管處同仁說：「當下透過牠左耳上的黃色耳標，辨識出畫面中的黑熊就是Mulas時，一剎那心中激動不已，從收容、照養到野放的情景，再次浮現腦海，不禁紅了眼眶」。

台東林管處表示，野放時還是1歲出頭小女孩的Mulas，野放後展開在中央山脈森林全然自由的熊生，迄今已有2年4個多月。雖然台東林管處在野放時曾為牠佩掛能監測蹤跡與活動情形的衛星發報頸圈，但在13個月後的去年10月，也透過衛星發訊，讓配掛在牠脖子上的追蹤頸圈自動脫落。

台東林管處說，雖然Mulas從此不再受到束縛，但林管處也無法再透過追蹤設備掌握牠的動向，只能在牠先前主要的活動熱點架設多處紅外線自動照相機，希望有機會從自動相機記錄的影像再看到牠的身影。