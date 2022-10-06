馬來西亞一名男子到餐廳吃飯時，看到老闆娘正在和一家人吵架，對方疑似想吃霸王餐，拿不出錢付餐費，男子見狀偷偷叫來老闆娘，要求幫忙這一家人結帳，讓老闆娘困惑不已，但在問清楚原因、得知對方女婿因為車禍無法趕來付錢以後，她頓時很感謝男子的幫助。

根據《星洲網》報導，馬來西亞網友胡札里（Fahmi Huzairi）發文，表示他日前到某間餐廳用餐，突然聽到老闆娘和客人發生衝突，一名老翁帶著妻子、女兒和4名孫子吃飯，吃完後卻沒有錢付259令吉（約新台幣1760元）的餐費，因此被老闆娘質疑他們想吃霸王餐。

老翁解釋是女婿要他們到這間餐廳吃飯，還稱對方會過來付錢，但不管怎麼打電話女婿都沒有接，老闆娘見狀認為老翁在說謊，便怒罵「沒有錢就不要點這麼多菜」，老翁的臉色也很難看。

胡札里指出，這家人在用餐時氣氛愉快，孫子還不時詢問「爸爸在哪裡？」沒想到最後竟成了餐廳裡鬧劇的主角，讓他於心不忍，偷偷叫老闆娘過來，說自己願意為這家人付錢，但他要求老闆娘要向老翁一家人道歉，並稱這一頓是她要請客的，讓老闆娘困惑不已。

胡札里解釋，老翁可能家裡有問題，此外這樣做也是在照顧老闆娘，「我是熟客，所以我知道老闆娘是好人，但其他人或許不知道，看到剛剛這些事情，他們可能會認為老闆娘是壞人，在背後說三道四，影響老闆娘的聲譽。」

老闆娘聽完恍然大悟，答應了胡札里的要求，且在詢問過後，她也得知老翁女婿是因為出車禍才無法趕來現場，讓她為先前的態度內疚不已。老闆娘相當感謝胡札里的幫助，還說要把餐費退還給他，但胡札里拒絕了，只希望老闆娘能拿去幫助更多有需要的人。