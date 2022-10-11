宿醉都被嚇醒了！英國一名男子日前搭乘Uber前往朋友的派對，沒想到隔天他宿醉起床，竟發現車資高達3萬5000英鎊（約新台幣124.5萬），讓他瞬間被嚇醒，急忙打電話給客服確認，發現司機疑似把地址設定錯誤，設成位於澳洲、距離英國有1萬公里遠的同名小鎮，讓男子十分傻眼。

I was charged £35,000 for a four-mile, 15-minute cab journey after driver got confused https://t.co/FMsnjXi9qb — The Guru (@TheOGGuru) October 6, 2022

根據《太陽報》報導，22歲男子卡普蘭（Oliver Kaplan）日前下班後，在英國曼徹斯特海德鎮（Hyde）叫了一台Uber，前往距離約4英里（約6.4公里）的阿什頓安德萊恩（Ashton-under-Lyne）參加朋友的派對，手機顯示這趟車程的費用介於10~11英鎊（約新台幣355~391元）之間，當天他也順利抵達目的地。

然而卡普蘭隔天起床，收到Uber寄來的帳單明細，竟發現車資高達3萬5000英鎊，所幸他的簽帳金融卡中沒有那麼多錢，因此尚未扣款，但卡普蘭還是嚇得急忙聯繫Uber客服，對方推測可能是司機不小心將地址設定成位於澳洲的一個同名小鎮，該地距離英國有1萬公里遠，才會導致這起烏龍。

事後經過客服人員核實，帳單價格被調整回10英鎊，客服也向他致歉，卡普蘭才終於鬆了一口氣，「如果我卡裡確實有這麼多錢，現在就不得不追著他們給我退款，這可能會讓我陷入財務困境。」他對司機設錯地址也感到困惑不已，「我真的想知道司機是怎麼設錯地址的，畢竟那裡可是在地球另一端！」