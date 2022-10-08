能源危機席捲歐洲，生活成本上升衝擊民生和企業用電，許多企業不堪能源成本飆升紛紛倒閉，根據官方數據顯示，英國今年第二季破產公司數量，已經創下2009年以來最高水準。

衛報報導，英國國家統計局（ONS）今（7日）公布，第二季破產公司數量達到5629家，創金融危機2009年第三季以來新高紀錄。而今年上半年，建築、製造業、住宿和食品服務業，以及零售批發業等行業佔英國破產企業總數一半以上。

根據8月的調查顯示，超過十分之一的企業有著「中等到嚴重」的破產風險，顯示經濟前景疲弱和成本上升帶來的壓力，其中員工少於50人的小公司風險最高。此外，超過五分之一的企業視飆漲的能源價格為主要隱憂。

英國政府上個月宣布新能源帳單減免計畫，自10月起降低企業能源價格上限，以協助企業度過難關。然而，雖然有助降低能源成本飆升的壓力，但估計政府需花費220億至480億英鎊的支出，且成本仍為去年10月的兩倍之多。

重組和破產法律顧問Inga West表示，許多企業在疫情期間受到嚴重影響，他們在政府取消援助和能源成本飆漲之間苦苦掙扎，商業信心正在降低，情況看起來會越來越糟。