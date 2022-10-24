隨著民眾觀念愈發開放，刺青早已擺脫過往的負面刻板印象，成為一種相當風行的自我表達方式，國外就有一名前衛的正妹，打算在下唇內側刺青，沒想疑似溝通不佳，完成後才發現刺錯地方，讓她崩潰直呼「現在該怎麼辦！」

瑞典一名女子近日在抖音（TikTok）崩潰求救，透露原先計畫在下嘴唇內側刺上「MEOW」，也就是貓咪叫聲的拼音，不過因為跟刺青師的溝通有落差，導致刺青完成後才發現竟然刺在下嘴唇上，而且字母還大得離譜，讓她無法接受。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，不少人為此感到匪夷所思，紛紛留言回應「如果要刺在內側，不是就要張開嘴嗎？怎麼會沒注意到」、「真的很懷疑妳和刺青師到底都怎麼了」、「妳怎麼會沒感覺到紋錯了」。

後來女子一直想方設法將刺青去除，更不惜花重本進行雷射手術，好在經過兩個禮拜的療程，嘴唇上的字樣已經全數消失，她也恢復到正常的模樣。