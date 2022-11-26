不少女性都希望擁有豐滿上圍，但胸部若太大，可能會對生活造成困擾。美國一名女子擁有44H雄偉雙峰，但胸部過重導致她患睡眠呼吸中止症，今年她砸1.6萬美元（約新台幣49.5萬）進行縮胸手術，術後雖然仍有E罩杯，但對她來說卻像重獲新生。

根據《紐約郵報》報導，居住在美國拉斯維加斯的29歲女子西西（CiCi Dawn），天生擁有44H的豐滿上圍，但胸部太大卻為她生活帶來困擾，西西提到，「手術前我常有背痛和肩膀痛問題，還因胸部過重患睡眠呼吸中止症，大多數胸罩也無法撐住我胸部的重量」。

西西就算想靠後天運動減重，但過程中胸部會產生劇痛，使她無法順利進行，她說「我也無法穿比基尼，因為我的胸部太大了，泳衣難以遮擋我的重點部位，買衣服也找不到合適的尺寸」，而且就算她全身包緊緊，許多人男性仍會用有色眼光看她，使她心裡非常不適。

西西今年6月接受縮胸手術，內容包括縮胸及提胸，一共花了1.6萬美元（約新台幣49.5萬），術後仍有E罩杯，儘管復原期長達6周，但她仍覺得非常值得，最後悔的是沒有早一點接受手術，如今終於擺脫多年的自卑及不適，西西開心的說「我現在能穿下任何想買的衣服，出門也不再感到難為情了」。