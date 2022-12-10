許多人喜歡買彩券，希望有朝一日能夠一夜致富翻轉人生，近日傳出比利時一處村莊有165位村民集資購買彩券，沒想到竟然幸運中了頭獎，抱回1.4億歐元（約新台幣46.3億元），每人可望分得86.8萬歐元（約新台幣2812萬元）的高額彩金。

綜合外媒報導，歐洲百萬樂透彩（EuroMillions lottery）連槓8期，頭彩獎金不斷翻高，也吸引各國民眾試手氣，下注總數超過2700多萬筆，其中包括了比利時安特衛普省歐曼村（Olmen）的165位村民，在當地投注站共同集資買彩券，沒想到開獎後，高達1億4289萬7164歐元（約新台幣46.3億元）的頭獎竟然落在他們村子，平均每人可以分得86.8萬歐元（約新台幣2812萬），讓參與集資的人笑得合不攏嘴。

對此，歐洲百萬樂透彩發言人維米爾（Joke Vermoere）表示，「集資中獎在比利時並不少見，但這是有史來最多人集資的中獎團體」。這些得獎者是到當地一間投注站，每人下注15歐元（約新台幣460元），投注站老闆經常集資買樂透，過去也有中獎，但從未中過大獎。

歐洲百萬樂透彩是英國、法國、西班牙在2004年共同推出，目前共有9個歐洲國家參加，除了創始國之外，還有奧地利、比利時、愛爾蘭、盧森堡、葡萄牙及瑞士。截至目前為止，史上最高頭獎於今年7月在英國開出，一名幸運兒抱走1.95億英鎊（約新台幣73.2億元）。