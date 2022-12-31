美國一名空服員經常在抖音（TikTok）分享工作趣聞，先前他列出3件別在飛機上做的事情，包括穿短褲、徒手按馬桶沖水鈕等，他表示由於飛機載過許多乘客，若是沒有徹底清潔，細菌可能藏在意想不到的地方，提醒民眾搭機時要注意。

根據《紐約郵報》報導，美國亞利桑那州一名空服員西馬托（Tommy Cimato）在抖音提到，乘客使用完廁所後，應避免徒手按馬桶沖水鈕，因為沖水鈕通常都不乾淨，建議隔著紙巾或衛生紙，再來是盡量不要穿短褲搭機，「你永遠不會知道椅子是否有被清潔乾淨，如果穿長褲，就能避免接觸到過多細菌。」

西馬托說，不少乘客喜歡選擇靠窗座位，除了可以觀賞戶外景色，還常把頭靠著窗戶睡覺，但這是多數乘客的習慣，窗上就容易殘留細菌，另外有些小孩常摸東摸西，窗戶更是他們愛碰觸的地方，若未徹底清潔，碰窗戶就可能沾到細菌。搭機時也別忘了補充水分，尤其是搭乘長途航班，飛行中身體如果出現不適，不要害怕通知空服員。

影片在網路上引發熱議，但不少人否定西馬托的說法，還有擔任飛機清潔員的網友反駁，「我們在飛機起飛前，都會清潔所有物品，我敢保證，你所接觸到的東西都是乾淨的」、「我曾經是航空公司的清潔工，飛機每次飛行前都會徹底清潔，沒有他說的這麼誇張」。西馬托對此回應，機場清潔員確實會盡力打掃，他的建議只是以防萬一。