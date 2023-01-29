澳洲一名8歲男童與家人26日趁著澳洲國慶日放假時，一起前往新南威爾士州一處沙灘戲水，不料卻慘遭一道閃電當場擊中，造成他瞬間昏迷、失去呼吸心跳，好在男童的家人和救生員第一時間發現，火速將男童救援上岸，送醫後幸運保住一命。

綜合外媒報導，男童與家人在澳洲國慶日假期前往新南威爾士州兵營角（Barrack Point）戲水，沒想到當他衝入海中準備游泳時，天上突然傳來一聲巨響，下秒隨即被落下的閃電當場擊中。

根據監視器畫面顯示，當時天氣不佳，遠方天空可以看見有暴風雨正在醞釀，沒想到突然一聲巨響，在眾人都沒搞清楚狀況時，男童已經全身僵直的跌進海裡，好在男童家人見狀後緊急衝上前救援，並合力將男童拖到岸上，海灘救生員趕到後也立即替男童進行CPR急救。

救生員文科維奇（Byron Vinkovic）事後仍餘悸猶存的說，男童被拖上岸後已經沒有意識和呼吸心跳，胸部也有燒傷，「這種情況真的很罕見！」好在男童送醫後順利撿回一命，雖然傷勢嚴重，但已經脫離險境，目前仍在病房觀察治療。