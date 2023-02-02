澳洲一對父子近日出海時突然遇到鯊魚攻擊，年僅8歲的兒子曼尼（Manni Alam）浮潛完準備上船，突然遭到鯊魚突襲，好在沒有釀成嚴重傷勢，不過驚悚畫面全被船上的父親拉德萬（Radwan Alam）給拍了下來。
綜合外媒報導，拉德萬近日帶著兒子曼尼前往大堡礁的Lady Musgrave島釣魚，當時他開心地將捕獲到的魚放在父親面前炫耀，沒想到就在他準備上船時，水面突然衝出一隻鯊魚以迅雷不及掩耳的速度咬向曼尼的胸部，所幸牠很快就鬆口，沒有釀成嚴重傷勢。
船上親友目睹曼尼突然被鯊魚攻擊後，瞬間爆出此起彼落的尖叫聲，當時人也在現場的莫伊（Moe Alsayed）表示，「我當時快嚇死了，我只是想看看曼尼捕到什麼，結果鯊魚突然衝向他大口咬了下去」。
好在曼尼雖然被咬到胸部，但鯊魚很快就鬆口離開，沒有對曼尼再次發動攻擊，事後曼尼也表示「只是感覺胸口有點痛而已」，並不會因為這次的經驗對出海感到懼怕，之後還是會參與浮潛，繼續在水裡探險。
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