海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所，昨日實施灘岸搜索時，於溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻活體海龜擱淺，隨即派員攜帶救援桶至現場處置，同時聯繫中華鯨䐁協會及海洋保育署第四工作站派員協處，初步檢視綠蠵龜無明顯外傷，後續由中華鯨䐁協會郭專員將綠蠵龜載回照護。

海巡署中部分署第三岸巡隊，昨日於溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻活體綠蠵龜擱淺，隨派員攜帶救援桶至現場處置。(海巡署中部分署提供)

第三岸巡隊指出，昨日下午4時5分，第三岸巡隊溫寮安檢所同仁實施灘岸搜索時，於溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻翻面擱淺的活體海龜，隨即派員攜帶海龜救援桶至現場處置，並將海龜照片回傳海龜救援通報群組，經現場測量海龜長約52公分、寬約49 公分，無明顯外傷狀況良好。

海巡署中部分署第三岸巡隊，昨日於溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻活體綠蠵龜擱淺，隨派員攜帶救援桶至現場處置。(海巡署中部分署提供)

溫寮安檢所暫時將綠蠵龜放置海龜救援桶實施保濕，並將綠蠵龜帶回安檢所暫置，海保署第四工作站巡查員初判該海龜品種為保育類綠蠵龜；下午5時許中華鯨豚協會郭專員及海保署第四工作站李站長等人抵達，後續由中華鯨豚協會郭專員將綠蠵龜載回照護，預計今天將綠蠵龜送至桃園 Xpark 都會型水生公園進行醫療檢查。

第三岸巡隊表示：海巡署平時積極參與海洋生態保育，並投入海洋事務相關工作，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打免付費服務專線「118」，海巡署將立即派員馳赴救援，以共同維護海洋生態。