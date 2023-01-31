大陸一名攝影師日前在北京房山區附近，拍到兩隻金鵰俯衝而下，抓走農民飼養的一隻小羊，畫面非常震撼，此事曝光後引發討論，不少網友表示，若自己飼養的羊被抓走，是否可以射殺金鵰，律師則解釋，金鵰屬於保育類動物，不能隨意射殺，養殖戶損失應該由政府賠償。

根據《極目新聞》報導，一名攝影師春節時間至北京房山區佛子莊鄉拍攝，意外拍到金鵰與羊對峙的畫面，兩隻金鵰在空中盤旋，隨後鎖定山上一隻小羊，俯衝而下抓起獵物後往天空飛，直到抵達安全區域才放下小羊，準備大快朵頤。

攝影師興奮的說，這麼多年很少碰到金鵰抓羊，而且還同時出現兩隻，畫面非常難得，而佛子莊鄉當地養殖戶表示，影片中的羊應該是農民放養至山上的，當地鮮少發生金鵰飛來抓羊的事件，所以養殖戶也未提防，這段畫面曝光後引發討論，不少網友好奇提問，農民若想保護自己飼養的羊，是否可以射殺金鵰。

藍天彬律師表示，金鵰屬於大陸國家一級保護動物，農民遇到這種狀況時，可以對金鵰進行驅趕，但不可以隨意射殺，除非是金鵰嚴重威脅到生命安全。而且早在2009年4月1日起，北京就已施行《北京市重點保護陸生野生動物造成損失補償辦法》，該市養殖戶的家禽或家畜若被野生動物傷害造成損失，可以向政府申請補償。