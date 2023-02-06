台灣美食雞排揚名國際，不過隨著物價上漲，價格也不斷調升。一名老闆無奈表示，店裡面的雞排漲價後，一片要85元，卻遭民眾批評「暴利！沒良心」，對此他頻頻喊冤，坦言一塊雞排的進貨成本已經逼近45元，還得再加上調味、店租、人事等成本，直說：「雞排漲價不是我們願意的」。

一名老闆昨（5）日在《匿名公社》發文表示，自己加盟炸物店還不到3年，就歷經疫情及原物料飆漲，已經投入所有積蓄，還一度厚著臉皮和老婆娘家借錢才有辦法撐住店面，現在雖然生意平穩，但卻有來自各界的謾罵，還有人說他雞排一片賣85元是暴利，痛批：「沒良心」。

對此，老闆坦言，一片雞排的進貨成本已經逼近45元，還得加上油粉、調味、人事等營業成本，直說：「我店面不用租金？員工不用吃飯？水電瓦斯不用錢？」不僅如此，每月還有購買器具、冰箱的貸款要付，基本開銷將近10萬元，讓他無奈道：「拜託大家，漲價真的不是我們做老闆願意的，要怪只能怪大環境」。

貼文曝光後，引來網友回應，「嫌貴不要買就好」、「對客人來說，只知道花了85元，根本不管成本問題，萬物齊漲薪水不漲年代當然斤斤計較」、「辛苦你們了，加油」、「不需要為吃不起的乞丐傷心，老闆加油」、「自己會買食材烹煮的人，就會知道成本，生意難做消費者也被剝皮」。