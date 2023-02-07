白居易是唐代著名詩人，學生時期幾乎人人都學習過他的作品，不過在才華洋溢的背後，白居易還有鮮為人知「風流」的一面，他一生蓄養多名歌妓，光是姓名見於作品者就超過10人，他還曾一次帶10名妓女一起外出春遊，讓歷史學家都感到驚嘆不已。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，白居易的生活過得十分風流，尤其在中晚期以後，官當得越來越大、錢也越來越多，生活自然就更加逍遙。有史料記載，白居易在南方擔任刺史時曾攜妓春遊，帶了容滿禪態等妓女，于賡哲表示，起初讀到史料，還以為白居易帶了「容滿」和「禪態」2名妓女出遊，結果往下繼續讀，才驚覺竟是以「容」、「滿」、「禪」、「態」4人為首的10名妓女。

除此之外，白居易還蓄養過多名歌妓，像是在杭州的商玲瓏，以及最出名的樊素和小蠻，唐代官員孟啟也在《本事詩·事感》提到，「白尚書姬人樊素，善歌，妓人小蠻，善舞。嘗為詩曰：『櫻桃樊素口，楊柳小蠻腰。』」現代人熟知用來形容外貌的「櫻桃口」、「小蠻腰」就是出自於此。

不過唐代社會風氣開放，官員宴飲時有歌妓在旁陪伴的風氣盛行，甚至許多文人對於上青樓、攜妓春遊等事毫不避諱，白居易雖然風流，但也不只有他一人風流。此外，白居易到了晚年，還將所有歌妓放還，並寫下回憶的詩作，「兩枝楊柳小樓中，嫋娜多年伴醉翁，明日放歸歸去後，世間應不要春風。五年三月今朝盡，客散筵空掩獨扉；病與樂天相共住，春同樊素一時歸。」