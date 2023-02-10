美時表示，亞洲市場營收與去年同期相比增加23％，主要是由於台灣業務持續地擴張，台灣市場今年營收增加了一倍達到約2億元，包括由Cialis帶領起跑的藥局業務，及去年新加入的肺癌用藥Alimta，以及原有的骨質疏鬆產品線Aclasta和Evista和其他學名藥組合帶來穩定收入。

外銷市場業務方面，則受惠血癌藥Lenalidomide美國市場於1月進行補貨，帶動整體營收較去年同期勁揚逾268％，預期未來仍可延續成長力道。

營運表現耀眼的美時，去年營收146.3億元，躍居生技營收王，連三年營收衝破百億元大關，前三季EPS也以10.96元創下年度新高。

由於美時單月營收已站穩10億元大關，預期今年獲利將有機會和保瑞拚搶製藥業獲利王寶座，近日股價表現堅挺，10日以277.5元作收，上漲0.54％；該股目前與新科股王保瑞的541元，價差約一倍，法人看好有機會掀起比價行情。

美時最受關注的血癌用藥Lenalidomide，去年9月首次出貨，帶動單月營收以33.49億元創下歷史新高後，2023年首次出貨時間落在第一季，而今年將依照通路商訂單量分3至4次出貨；另外，該公司也與原廠協議，至2025年前，每年會取得一定市場份額且逐年遞增，因此，未來美時營收貢獻可望穩定成長。