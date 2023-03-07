為了防止有心人士製造假鈔，現代研發出許多防偽技術，卻還是無法杜絕假鈔的存在，而古代科技沒有現代發達，製版還需要依靠手繪，難道不會造成「假鈔滿天飛」的窘境嗎？事實上古代會利用紙張材料、圖印以及法律，達到紙鈔防偽的效果。

根據《梨視頻》報導，宋朝開始出現世界最早正式發行的紙鈔「交子」，假鈔也隨之誕生，據《宋史》記載，交子流通不到20年，市面上就出現假鈔，擾亂正常市場秩序，導致各地控管財政的轉運使都想廢除交子、不再使用。

古代的防偽技術首先從「紙張」開始，當時選定「川紙」作為印鈔專用紙，並在四川設立「益州交子務」印發紙鈔，還在成都設立「鈔紙院」專門管理紙鈔真偽。不僅如此，宋、金、元時期還選用高級紙料「楮皮」，所以當時的紙鈔又被稱作「楮幣」或「楮錢」。

不過單靠紙張材料、提高紙張成本來防偽，頂多只能阻止一般老百姓，難防有錢人造假，所以紙鈔上還會採用複雜的人物圖案、特殊暗記、隱密題號等，雖然現在看到出土的古代紙幣顏色都比較樸素，但其實是因為受到油墨氧化影響而褪色，《宋朝事實‧財用》便提到，紙鈔上的圖案「朱墨交錯」，還有不同顏色的鑄印，比如宋朝大觀年間的紙幣「錢引」上，就有紅、藍、黑，3種顏色的印信。

除此之外，紙鈔的印版多採用銅版而不是木板，雕紋非常複雜，像清朝的「大清寶鈔」就刻上龍紋，不是專業人士很難仿造；官府也會對紙鈔多重印壓，每向下流通一次，就會加蓋一個印，印上使用的字體也是特殊且難以仿製的「九疊篆」。

在防偽的最後，還有法律作為底線，歷朝幾乎都有立法來遏止假鈔，像是北宋規定，製作假鈔者流放3千里，如果假鈔已經流入市場則會被斬首；南宋則有懸賞制，如果發現有人在做假鈔，檢舉就能得賞錢1千貫，不想要錢也可以直接當官；元朝的「中統元寶交鈔」和明朝的「大明通行寶鈔」，更是直接在紙鈔上寫著，若檢舉假鈔製作者，不但能拿獎金，還可以分得對方的所有財產。