從古至今，每個朝代都有各自的交易貨幣，其中銀子作為主要的流通媒介之一，不少人好奇，當清朝瓦解後，這些發行的銀子後來都去了哪裡？對此，就有歷史專家點名3種可能的去向，包括用作賠款、殉葬或是被政府回收。

根據《搜狐網》報導，清朝瓦解後，過去政府大量發行的銀兩，多半有3種去處，首先是用作賠款。眾所皆知，晚清面臨了內憂外患的危機，面對外國勢力入主中原，簽訂了許多不平等條約以及戰敗賠款，加速了白銀外流的速度，其中最為嚴重的莫過於八國聯軍攻入北京後簽訂的《辛丑條約》，讓清朝一口氣痛失4.5億兩白銀，為清朝的財政埋下隱患。

其次是用作「殉葬」，古代皇室成員的喪儀盛大且隆重，以明清時期而言，皇家貴族們會將金銀財寶當作陪葬品，尤其是明朝第14代皇帝朱翊鈞去世前，就將自己手上的銀錠全數埋入陵墓中，他死後所在的定陵地宮過去也曾被考古學家挖掘出三千多件文物，其中最著名的無價之寶有4件，分別為金冠、鳳冠、夜明珠和明三彩。

最後則是被「政府回收」，有些朝代為了防止貨幣過剩，引發通貨膨脹，會將銀子回收後重新鑄造，變成新的貨幣或是打造成銀器，以不同形式流傳於後世。