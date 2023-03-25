經常看清宮劇的人，想必對於嬪妃們脖子上的白領巾不陌生，然而事實上這條白絹的主要用處並非為了保暖或是裝飾，而是為了方便皇帝辨識，避免因為認錯人而尷尬出糗。

根據《搜狐網》報導，這條白色領巾是清朝嬪妃特有的裝飾品，還有個高貴的名字，就叫做「龍華」，是清代滿族婦女的一種配飾，顏色為白色，質地多為絹、綢，使用時圍繫於頸部。

然而相較於現代人會在脖子繫上圍巾禦寒，龍華的主要用處並非為了保暖，而是方便皇帝辨認嬪妃的身分和地位，畢竟皇帝後宮佳麗三千，除了寵妃之外，一時之間也認不出來誰是誰。

正因為如此，龍華上的花紋圖案是有級別限制的，因此皇帝只要看一眼就足以辨識眼前女子的等級地位，像是宮女只能使用材質普通的純白色龍華，至於嬪妃們所配戴的龍華，一般都以「四君子」等花草為主，不過不同品級的妃子，龍華的材質和尺寸還是有要求的，品級不同，材質也會有所不同，就連長度也不一樣。

而像牡丹這樣彰顯高貴的花朵，一般是皇后才能夠享有；至於皇太后的龍華就更加華麗，雖然地位尊崇，不過畢竟是寡婦，龍華上繡著花花草草也不太合適，所以常繡上「福」、「壽」等吉祥字。