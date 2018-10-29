細數2020大選風雲人物

2018年10月29日 04:11 中國時報 主筆室

九合一選舉進入倒數計時，此次選舉掀起的「韓國瑜旋風」與「柯文哲現象」，顯現了選民對執政黨的不滿、對藍綠傳統政客的厭惡、對政黨政治的失望，呈現了鮮明的「選人不選黨」與「庶民主義」的取向，喜歡接地氣、講真話、直白的候選人，討厭遮遮掩掩、唱高調、喊口號、說話「雲深不知處」的政客。「韓國瑜旋風」與「柯文哲現象」若獲得九合一選票的驗證，將是2020總統大選的重要啟示，更將造成重大的影響。

不論是台北市長柯文哲4年前捲起的白色旋風、今年競選連任的笑傲江湖，或韓國瑜參選高雄市長刮起的「韓流」，他們共同的特點是獲得跨黨派民眾的青睞，在網路鄉民力挺下，透過新媒體的傳播與交流平台，突破以往候選人必須依附政黨組織，才能進行快速動員與宣傳的限制。網路能夠發揮螞蟻搬象的群眾力量，迅速取得選舉經費並快速宣揚理念，不僅讓選舉文化邁向新的里程碑，也讓許多不具有血緣或派系背景的優秀人才，更有機會參與公職選舉。

柯、韓兩人的文宣短片都直接從市民的感受出發，以同理心作為市政規畫與競選政見的核心，而不是誇大不實的建設承諾。他們看似欠缺華麗包裝，卻能在網路直播平台上獲得數百萬人次觀看，讓粉絲短期內暴增。候選人能不能接地氣，比口頭宣示「在地」、「本土」重要；能不能聽見基層的聲音，具體回應民眾關切的問題，比邀來大堆頭排排站的黨政要員、政壇耆宿拿麥克風吹噓該如何「愛台灣」，更能讓選民感動。

再看參選新北市長的侯友宜和角逐連任桃園市的鄭文燦，雖未如柯、韓般捲動網路人氣，但務實的問政風格，勤政親民的作風與廉潔的形象，讓對手找不到攻擊點。侯友宜在藍、綠執政時期都曾經擔任要職，能力獲得廣泛肯定且擁有跨黨派人脈；鄭文燦在藍大於綠的桃園市，打破了藍綠政治板塊，獲得跨黨派的認同，足見以藍綠畫線、以意識形態圈粉，是低估選民的智慧。

國、民兩黨向來眼中只有藍綠，國民黨的安定牌和經濟牌，從80年代一路打到現在，既玩不出新把戲，也走不出對政治家族、派系和黨產的依賴，在國家定位論述上更是一敗塗地。民進黨一貫拿戒嚴時代國民黨的劣行、二二八事件的悲情當選舉吸票機，自己卻在權力魔戒的誘惑下，把手伸入校園、媒體、社團，政務官照樣欠缺擔當，政二代爭當肥貓，重返執政以來，同樣搞行政動員，靠預算投放資源攏絡地方樁腳，編造冰冷的數據吹噓政績，追討黨產與轉型正義實質是在裂解反對黨，企圖萬年執政，結果不僅支持者對民進黨失去理想而不滿，反對者更在悲情憤懣情緒下，熱情支持非民進黨候選人，才會造成「韓國瑜旋風」與「柯文哲現象」。

台灣歷經三度政黨輪替，國、民兩黨相互諉過，令民眾厭惡。如今，國民黨在野，黨產已遭凍結、組織弱化，不再成為民眾算帳的標靶，民進黨選情不利，只好猛打反中牌、反併吞。但民進黨忽略了，選民反對國民黨的不是兩岸和解，不是經貿交流，而是政商勾結的掮客流弊。民進黨卻造成兩岸交流中斷、經濟受到打擊、安定受到威脅、現狀難以維持。中美對峙更引發台海動盪，兩岸危機升高，選民對未來更不安心，這不是選民所希望的。

兩岸關係是台灣安全繁榮之所繫，台灣未來無論走向統獨或長期維持現狀，台海危疑動盪的現狀必須改變，兩岸應回到和平的正軌。若「韓國瑜旋風」與「柯文哲現象」能獲得選票驗證，將重新詮釋「台灣本土」與「兩岸關係」，柯、韓或有機會帶領台灣創造新局，取得2020總統大選主導地位。

對民進黨而言，九合一若大輸，蔡英文又不能徹底反省並做出天翻地覆的改革，就注定跛腳，很可能成為史上首位1任總統；即使小輸，若不改變對炒作反中、台獨議題的依賴，不能與藍營群眾和解，她的局面仍會很艱困，與賴清德、陳水扁的關係也會非常微妙；若她願意、有能力通過「新台灣前途決議文」，提出新的兩岸論述，重啟兩岸和解契機，或許還有機會創造新局。至於國民黨，無論九合一小贏或大贏，吳敦義、朱立倫、江宜樺、張善政，甚至馬英九都有意爭逐下屆總統大位，將重演幾個太陽爭出頭的爛劇碼，「非典型」韓國瑜鋒頭正盛，若韓不願改變國民黨宮廷文化，國民黨就可能注定是邊緣小黨的宿命。

九合一選舉已展現改變契機，選民就一起透過投票來帶動改變吧！

(中國時報)