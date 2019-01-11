涂醒哲控抹黑案 檢不起訴

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中國時報
／嘉市報導

前嘉義市長涂醒哲於競選期間不滿「弊案纏身，親信認證（涂醒哲被昔日親信踢爆貪汙洗錢！」及「討貪檄文」之文宣抹黑，向地檢署告發，檢方10日對涉案的嘉義市議會前機要祕書邱楹棟、前衛生局長黃維民不起訴處分。

涂醒哲表示，當初是告發黑函違反選罷法意圖使人不當選，並未針對任何人，接獲不起訴處分書後，將與律師研議後再說。

黃維民說，司法維護人民有監督政治人物的權利，值得肯定，持續監督與言論自由，正是民主制度的可貴之處。

邱楹棟說，他曾擔任涂醒哲競選立委辦公室主任，後來是黃維民接任，與涂醒哲有共事經驗，文宣指涉內容是可受公評之事，他們獲不起訴處分，可謂「公道自在人心」。

2018年嘉義市長選戰白熱化之際，有1份「弊案纏身，親信認證」及「討貪檄文」的派報分送家戶，涂醒哲認為是黑函攻擊的戰術，到嘉義地檢署按鈴舉發涉嫌違反選罷法意圖使人不當選。

檢方調查，邱楹棟於10月2日打電話給嘉義市一家印刷社印製9萬份印有「弊案纏身，親信認證及黃維民撰寫「討貪檄文」雙面印刷的文宣。

檢方傳喚邱楹棟、黃維民出庭，2人均矢口否認，邱辯稱文宣內容是下載自一家網路媒體，交由印刷廠印製。

黃辯稱，自己就嘉義市政府衛生局長任內對涂醒哲施政作為，撰寫數篇文章，提供市民參考，相關內容被訴妨害名譽，已經不起訴處分。

檢方認為，文宣標題或有聳動之處，但不脫合理評論之本質，內容是對政策擬定、執行或人事作為之評論，為可受公評之事，對2人不起訴處分。

(中國時報)

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