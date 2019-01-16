交通部長上任送紅包！連假國道夜間一律免費

2019年01月16日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

交通部長林佳龍上任第二天就送出紅包！今年春節9天連假，國道凌晨0至5時全線暫停收費。林昨在臉書上指「收費不是國道最重要的目的」，接下來幾個連假都將以此原則推動，意即228、清明節、端午節、中秋節、國慶日等連假，國道夜間確定實施免收費，不會更改。

凌晨0至5時 暫停收費

每逢連續假期，高速公路就會因返鄉車潮塞爆。交通部過去為分散車流，於夜間實施免收費，吸引部分駕駛在夜間上路，免收費時段有11時至次日6時、0時至6時、0時至5時等。不過前部長賀陳旦2016年5月上任後，認為夜間上路影響行車安全，直接砍掉這項優惠，引起朝野立委與民意大反彈，逼使交通部下一次連假恢復夜間免收費。

賀陳旦並未死心，之後的連續假期，他要求高公局嘗試不同的疏運方案，透過調整免收費時間來測試民意反應，但又在2017年端午節，因一個假期有兩種免收費時段，再被立委炮轟，賀陳旦卸任前仍捍衛自己的理念。

政策順應民意 鼓勵分流

前部長吳宏謀則是剛上任就提出「連假國道白天免費」的構想，立刻遭學者痛批不專業、製造更多塞車，後來高公局勉強在去年中秋節連假前、後一天，推出了國道5號白天6時至15時免收費，讓吳有台階可下。

林佳龍昨上任第二天，媒體還未詢問他對於國道夜間免收費的意見，他就主動在臉書粉絲團貼文表示，交通政策要以「服務」為導向，大家已經習慣的「以暫停收費鼓勵分流」措施，交通部將順應民意延續，今年春節9天連假，每日凌晨0至5時國道全線暫停收費，不會因部長換人而改變。

林佳龍強調，收費不是國道最重要的目的，提供兼顧安全及品質的行車服務才是要務，今年還有好幾個連假，「都將以此原則推動」，再參考每一次經驗來優化。言謂228、清明節、端午節、中秋節、國慶日等連續假期，國道疏運政策不會再有太大改變。

春節開始 日後比照辦理

國民黨團書記長曾銘宗認為，政策目的是希望透過夜間免收費，將民眾分流到離峰時間，達到紓解連假國道壅塞狀況。不過，他也要求，凌晨0時至5時是一般人的休息時間，駕駛容易感到疲勞，交通部務必要做好相關宣導，讓民眾安全駕駛、能過個快樂平安的假期。

台南王姓民眾表示，自己常選擇開夜車回家，交通部提早確定接下來連假的國道收費措施，有利於提早安排行程；高雄劉姓民眾則認為，相信夜間免費有助於車輛分流，至於有人願意開夜車，就該自行承擔風險。

(中國時報)