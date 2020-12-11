小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（11日）新聞重點。

【1】疫急！美建野戰醫院 南韓蓋方艙

美國疫情再創紀錄！12月9日3214人因新冠肺炎送命，住院人數達10.7萬，雙雙締造單日新高。日本和南韓確診數也暴增。美國食品暨藥物管理局（FDA）10日將討論輝瑞／德國BioNTech研發的疫苗，預料將可望獲准緊急使用，但加拿大卻搶先在9日宣布，批准輝瑞疫苗開打。

【2】老黨外反關台 民進黨勝白色恐怖百倍

中天新聞台今天午夜將自52頻道消失，民進黨前主席張俊宏昨表示，言論自由必須捍衛，因沒有言論自由，民主將蕩然無存，沒有存在的價值。民進黨前立委林正杰抨擊，從沒想過「有政府、關新聞台」，民進黨進行法西斯主義，「已不是民主政治，比白色恐怖還恐怖百倍」。

【3】無視萊豬戕害健康 踐踏人權

蔡總統在國際人權日高喊「台灣人權阿普貴（upgrade）」，安心消費公民連線段心儀昨表示，政府明知瘦肉精對民眾的生存安全有影響，居然開放進口，號稱民主進步的夥伴們，居然在立院要讓案子通過，這根本是踐踏民主前輩心血，更是踐踏人權。

【4】猴硐通車再跳票 宜花東有得等

台鐵瑞芳至猴硐段日前邊坡滑落，400名乘客險遭埋，交通部長林佳龍一下子指8日能搶通，後見連日大雨不歇又稱13日才能通車，他昨前往現勘再度改口，天氣惡劣影響工程進度，要重新評估通車日。花蓮縣政府祕書長張逸華炮轟早知如此何必當初，也有宜蘭民眾不滿說，都有氣象預報，怎麼跳票又推責給天氣。

【5】水神乾洗手、漱口水 雙獲國家認證

目前正值新冠疫情防疫階段，手部清潔與環境消毒是防疫期間的重點工作，防疫產品類微酸性電解次氯酸水「水神乾洗手」與「水神漱口水」雙雙榮獲今年「SNQ國家品質標章」認證殊榮，不只守護你我的健康，更有國家為你把關。

(中時新聞網)