非洲豬瘟火燒屁股 高雄、苗栗先演習

2019年01月16日 04:10 中國時報 林宏聰 、 陳慶居 、 賴佑維 、 許家寧 、 潘建志 ／綜合報導 ／綜合報導

非洲豬瘟入侵風險高，高雄市政府、苗栗縣政府15日分別結合軍方及養豬協會舉辦防疫演習，模擬肉品市場出現病豬後續處理；高雄市長韓國瑜親自主持強調，非洲豬瘟到了「火燒屁股」地步，市府會立即加強相關監控，配合中央防範疫情。

花蓮縣已在10日跟進雲林縣禁止廚餘養豬，縣內餐飲業者抱怨縣府政策缺乏配套，揚言縣府再不處理，乾脆把廚餘全載往縣府倒；屏東縣則因廚餘養豬場多達252家，加上是黑豬產業重要基地，縣府傾向不全面禁止廚餘，擔心全禁恐衍生更多問題，將輔導業者申請合法廚餘再利用，或轉型、退場。

韓國瑜昨在防疫演習中表示，高雄先前未跟進雲林全面禁止廚餘養豬，是擔心如前閣揆賴清德所說恐衍生新問題，但市府該做的防疫沒停過，新院長蘇貞昌有其作風，且疫情風險火燒屁股，高雄市會遵照中央指示，立刻加強防疫措施。

高雄昨模擬肉品市場待拍賣豬隻倒地，出現紅斑及血痢，動保處獸醫師現場調查高度懷疑感染非洲豬瘟，進而追溯上游豬隻來源，並執行撲殺、消毒、焚化及掩埋程序，現場出動挖土機、消毒車、動物屍體集運車等大型機具與車輛，過程逼真。現場邀學者專家從旁觀察，提供市府防疫改善建議。

高雄市環保局表示，現已禁止未取得許可的業者飼料養豬，14日抽查高雄18個養豬場，其中1場為是合格飼料養豬戶、1場用新鮮地瓜葉餵豬，其他16場均符合規定改以飼料養豬，後續將持續稽查，不讓廚餘成為疫情漏洞。

苗栗縣則模擬肉品市場發現2頭疑似染病豬隻，參演人員立刻展開調查及採樣送驗，確診感染非洲豬瘟後，防疫人員逐層通報並啟動一級災害應變機制，緊急執行撲殺及挖洞就地掩埋及消毒，並追溯染病豬隻養殖來源，一併完成嚴謹防疫流程後，通報解除警報。

針對上百網友分享網路流傳「桃園已經有豬瘟了，敬告朋友不要買豬肉吃」訊息，桃園市動保處長陳英豪昨澄清為不實謠言，已請警方追查發文者身分，而製造謠言依《動物傳染病防治條例》可處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，呼籲民眾不要製造謠言引發恐慌。

(中國時報)