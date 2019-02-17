工商團體籲 核能列能源選項

2019年02月17日 04:10 中國時報 譚淑珍 ／台北報導 ／台北報導

能源政策再起掀論戰，工商團體負責人強烈建議政府用「時間換空間」，重新規畫「2050年能源政策」路線圖，以作為修正現階段能源結構的目標依據，並務實的動態檢視再生能源的發展進度，在電力未能充分供應、空污未能有效降低前，核能應列為「選項」之一。

對於行政院長蘇貞昌念茲在茲「核燃料」、「核廢料」的處理難題，工商協進會理事長林伯豐直問：「究竟是PM2.5、碳排放對健康的為害更直接，還是50年、100年後核廢料的處理更為緊急？」

商總理事長賴正鎰也認為，在高科技發展日新月異的時代，核廢料的處理、核能的安全，都只會有更好的處理方式，政府實應重新思考政府的能源政策目標。

工業總會副理事長林明儒則想問政府：「面臨穩定供電、電價及碳排放問題，台灣能不顧嗎？」台灣真的有「非核」的條件？政府必須要務實面對台灣缺電的事實，重新釐定能源政策。

至於政府朝「非核」規畫的「新」能源政策方向，林伯豐、林明儒與賴正鎰均從「穩定供電、合理電價及PM2.5及碳排放」三個面提出三大理由直指，目標訂的「不切實際」。

他們表示，以目前政府規畫的燃煤30％、天然氣50％、綠能20％，首先會面臨基礎設施不可能在5至10年內完全到位、進而提高缺電風險；二、天然氣運送不易，儲存安全條件要求高，必增加供電不確定性；三、再生能源與天然氣成本高，同時供電也相對不穩，不但提高缺電風險、也將衝擊電價，更難達成降污、減碳目標。

工商團體強烈呼籲政府，重新以2050年為目標訂定能源政策路線圖。林明儒說，能源政策不能躁進，再怎討厭核能，也要留有一個選擇權，將核能列為能源「選項」之一，並動態檢視再生能源發展進度。

(中國時報)