孟耿如霸凌簡嫚書滿是傷

2019年02月18日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

黃子佼（右）赴後台為孟耿如打氣加油。（取材自臉書）

簡嫚書和孟耿如主演舞台劇《花吃花》15日開演，台北場於17日結束，她在戲中飾演被霸凌的高中生，和孟耿如、李劭婕有激烈動作戲，她直呼：「大家的膝蓋已經不膝蓋了！」雖早有套招，但3天4場演出，出現不少皮肉傷，簡嫚書和孟耿如膝蓋布滿瘀青，身心俱疲，簡嫚書說：「其實每一場都很花精力，連等待的時間也不輕鬆。」

簡嫚書完成首場後在臉書寫下：「痛定思痛。」她笑言只是表達角色劉思彤（痛）的心情，實際演出中沒留遺憾，老公雲昌隆到場支持，可惜女兒雲大還太小，無法進劇院。該劇探討校園霸凌等沉重議題，如何迅速出戲面對女兒？簡嫚書表示完全沒問題：「只要一聽到『收工』，就會變回原本的自己。」

孟耿如男友黃子佼（佼佼）力挺首演場，「為她感到驕傲！」一場就哭了2次。他表示不只看到女友一路以來為該劇的付出，克服許多困難和障礙，原以為會有的問題上場後也沒發生，他還對其他演員表現感到驚豔，甚至沒發現范瑞君一人分飾兩角。

周末赴台南演出

黃子佼自掏腰包買10張票，張小燕、卜學亮、李明依也前往觀賞，但他也理解台下明星愈多，台上演員壓力愈大，幸好臉書上好評不斷，張本渝、王彩樺、程予希和嚴正嵐皆熱情分享心得，黃子佼表示舞台劇是自己出道30多年來不敢嘗試的領域，孟耿如跨出第一步就成功，「很感動也很佩服。」該劇本周末將赴台南演出。

(中國時報)