無色覺醒》賴岳謙：美式民主淪於笑柄！歐美都是最大輸家！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第762集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美式民主淪於笑柄！歐美都是最大輸家！」

美國總統大選已告一段落，選舉結果是由民主黨陣營的拜登贏得領先。但美國式的民主政治已在這場選舉中顏面盡失。未來美國如果對其他國家的民主制度發展指指點點，恐怕都會被當作笑話對待。

美國總統大選已經結束，盤點這場選舉的過程中，美式民主所遭遇到的挑戰並不少。選戰期間雙方候選人對彼此的謾罵、人身攻擊等等，幾乎沒停過，甚至有候選人被質疑勾結外國勢力，透過製造假資料的方式，打擊對手候選人，試圖影響選舉結果。

甚至選戰抹黑的過程還與香港的某媒體老闆扯上關係，遭追查此事的媒體查出，與拜登兒子有關的黑資料，竟是源自他的私人助理，拿出約1萬美元的費用，聘僱寫手專門撰寫的。此事未來的發酵恐不會因為選戰結束而停止。

美國這樣的抹黑操作，也與台灣的選舉似成相似，台灣也曾遇到透過抹黑與造謠的方式來贏得選舉。但美式民主還不僅如此，似乎「更勝台灣民主一籌」。

美國總統大選歷經複雜的投票方式結束後，卻因為各種原因使開票過程爭議不斷。這個號稱科技最先進、資訊最發達的國家，選舉卻造成民眾鬥毆，社會撕裂的窘境。不難發現與台灣的民主發展的雷同之處。

美國民主制度發展到如此地步，已經顯現越來越荒唐，民主選戰越來越偏向透過宣傳機構、廣告公司等，用盡各種手段來打擊對方，贏得政權的一個過程。整場選戰的抹黑不斷，與台灣的選舉民主如出一轍。這樣的結果沒有贏家，雙方都是輸家。

此外，美國在歐洲的盟友，對美式民主選舉制度如此混亂的局面，全都噤聲不言，歐洲諸國先前不斷提倡的民主價值觀，在面對自己的盟友時，卻都不作聲。但談到對白俄羅斯、俄羅斯、緬甸，甚至伊朗的政治制度的批評都沒少過，歐洲也是去了自己的地位，未來若再批評他國內政，也會與美國一樣再被當作笑話看待。

美式民主如今的發展，最大的輸家，不是敗選的川普或共和黨，而是歐美的民主大國，曾經歐美國家不斷提倡的民主制度，已經不在美麗，而是已經充滿弊病、充滿墮落與道德淪喪，這樣的民主制度，未來美國再不改革，恐會動搖國本，造成社會更嚴重的問題。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！